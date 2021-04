Poľsko plánuje od 12. apríla týždenne očkovať milión ľudí

Varšava 2. apríla (TASR) - Poľská vláda plánuje po Veľkej noci zrýchliť tempo očkovania proti novému koronavírusu - týždenne má vakcínu dostať až milión ľudí. Povedal to v piatok novinárom splnomocnenec poľského premiéra pre očkovaciu kampaň Michal Dworczyk, informovala agentúra PAP.



"Počas prvého týždňa po Veľkej noci, konkrétne od 12. do 18. apríla začneme očkovať proti koronavírusu milión ľudí za týždeň," povedal Dworczyk s tým, že tento počet zohľadňuje rovnako prvú i druhú dávku očkovacích látok. Dodal, že v krajine budú za týmto účelom zriadené aj mnohé ďalšie vakcinačné centrá.



Dosiaľ zaočkovali prvou dávkou vakcíny 6.270.976 osôb, pričom 2.039.663 z nich dostalo už obe dávky.



V Poľsku zaznamenali do piatkového rána za posledných 24 hodín 30.546 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 497 súvisiacich úmrtí.



S potvrdeným ochorením COVID-19 je v Poľsku aktuálne hospitalizovaných 31.955 ľudí, z toho 3157 pacientov je na pľúcnej ventilácii. Poľské nemocnice majú v súčasnosti k dispozícii viac ako 10.400 voľných lôžok pre pacientov s covidom.