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Poľsko plánuje postaviť 4700 km železníc vrátane vysokorýchlostných
Premiér Donald Tusk označil ZSK za najväčší železničný projekt v krajine.
Autor TASR
Varšava 22. júla (TASR) - Poľská vláda očakáva, že po dokončení programu Integrovanej železničnej siete (ZSK) vzrastie počet cestujúcich vo vnútroštátnej železničnej doprave na približne 800 miliónov ročne. Súčasťou projektu je výstavba 4700 kilometrov nových tratí vrátane vysokorýchlostných spojení s rýchlosťou do 350 kilometrov za hodinu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Premiér Donald Tusk označil ZSK za najväčší železničný projekt v krajine. „Budujeme najmodernejšiu železničnú sieť v Európe a nie je to nijaké zveličovanie,“ vyhlásil. Dodal, že po dokončení projektu bude diaľkovou železničnou sieťou obslúžený každý okres v Poľsku.
Program počíta s výstavbou 2700 kilometrov vysokorýchlostných tratí a viac ako 2000 kilometrov konvenčných železničných tratí. Modernizáciou má zároveň prejsť ďalších 5600 kilometrov existujúcich železničných tratí.
„Keď dokončíme tento veľký projekt ZSK, mali by sme v Poľsku ročne prepraviť takmer 800 miliónov cestujúcich,“ povedal Tusk. Podľa námestníka ministra infraštruktúry Piotra Malepszaka prepraví poľská železnica už tento rok približne 470 miliónov cestujúcich a v roku 2027 by ich počet mal dosiahnuť takmer 500 miliónov.
Minister infraštruktúry Dariusz Klimczak uviedol, že hodnota investícií dosahuje približne 100 miliárd zlotých (niečo viac ako 23 mld. eur). Pripomenul tiež, že Poľsko už vyhlásilo prvé tendre na výstavbu vysokorýchlostnej železnice.
Prvých tisíc kilometrov nových tratí sa má dokončiť do roku 2035 a s realizáciou celého projektu sa počíta do roku 2060. Cestovné časy medzi veľkými mestami by sa mali skrátiť na 100 minút a po celej krajine na tri hodiny.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Premiér Donald Tusk označil ZSK za najväčší železničný projekt v krajine. „Budujeme najmodernejšiu železničnú sieť v Európe a nie je to nijaké zveličovanie,“ vyhlásil. Dodal, že po dokončení projektu bude diaľkovou železničnou sieťou obslúžený každý okres v Poľsku.
Program počíta s výstavbou 2700 kilometrov vysokorýchlostných tratí a viac ako 2000 kilometrov konvenčných železničných tratí. Modernizáciou má zároveň prejsť ďalších 5600 kilometrov existujúcich železničných tratí.
„Keď dokončíme tento veľký projekt ZSK, mali by sme v Poľsku ročne prepraviť takmer 800 miliónov cestujúcich,“ povedal Tusk. Podľa námestníka ministra infraštruktúry Piotra Malepszaka prepraví poľská železnica už tento rok približne 470 miliónov cestujúcich a v roku 2027 by ich počet mal dosiahnuť takmer 500 miliónov.
Minister infraštruktúry Dariusz Klimczak uviedol, že hodnota investícií dosahuje približne 100 miliárd zlotých (niečo viac ako 23 mld. eur). Pripomenul tiež, že Poľsko už vyhlásilo prvé tendre na výstavbu vysokorýchlostnej železnice.
Prvých tisíc kilometrov nových tratí sa má dokončiť do roku 2035 a s realizáciou celého projektu sa počíta do roku 2060. Cestovné časy medzi veľkými mestami by sa mali skrátiť na 100 minút a po celej krajine na tri hodiny.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)