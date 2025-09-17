Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poľsko po dronovom útoku zaznamenalo masívnu vlnu ruských dezinformáci

Helikoptéry letia počas najväčšieho vojenského cvičenia roka v Poľsku, na ktorom sa stretáva viac ako 30 000 vojakov z poľských ozbrojených síl a spojeneckých krajín NATO v meste Orzysz na severovýchode Poľska v stredu 17. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Rusko tvrdí, že drony nevyslalo nad Poľsko úmyselne.

Autor TASR
Varšava 17. septembra (TASR) - Po nedávnom narušení poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi sa Poľskom začala šíriť masívna vlna dezinformácií pochádzajúcich z Ruska, uviedol v stredu hovorca poľskej vlády Adam Szlapka. TASR o tom píše podľa správy agentúry PAP.

„Krátko po narušení nášho vzdušného priestoru sa poľské informačné prostredie stalo obeťou jedného z najväčších dezinformačných útokov v histórii,“ povedal Szlapka novinárom po stredajšom zasadnutí vlády.

Podľa Szlapku sa v rámci dezinformačnej kampane objavili pokusy bagatelizovať nedávnu udalosť, zvaliť vinu na ukrajinskú stranu a vytvoriť rozpor medzi štátnymi inštitúciami v Poľsku.

Hovorca tiež uviedol, že išlo o „zámernú ruskú operáciu“. Dodal, že každý, kto túto informáciu spochybňuje, „sa vedome alebo nevedome podieľal na dezinformačných snahách“.

Zdôraznil tiež nutnosť dodržiavať oficiálne vyhlásenia štátnych inštitúcií.

V noci z 9. na 10. septembra počas náletu ruských síl na Ukrajinu narušili poľský vzdušný priestor ruské drony. Radary zachytili najmenej 19 objektov, pričom tie, ktoré predstavovali priamu hrozbu, zostrelili poľské a spojenecké lietadlá. Po prvýkrát v povojnových dejinách Poľska tak poľské letectvo použilo vo vzdušnom priestore krajiny zbrane.

Rusko tvrdí, že drony nevyslalo nad Poľsko úmyselne. V reakcii na tento incident spustilo NATO operáciu Eastern Sentry (Východná stráž), ktorej cieľom je posilnenie ochrany východného krídla NATO.
