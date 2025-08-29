< sekcia Zahraničie
Poľsko po havárií pozastavilo lety stíhačiek F-16
V poľskom meste Radom vo štvrtok počas nácviku leteckej šou havarovala stíhačka F-16. Pilot nehodu neprežil.
Autor TASR
Varšava 29. augusta (TASR) - Poľsko v piatok pozastavilo všetky lety stíhacích lietadiel F-16, po tom, čo sa v piatok zrútilo lietadlo tohto typu počas nácviku leteckej šou. Toto rozhodnutie sa nevzťahuje na misie zamerané na ochranu poľských hraníc a vzdušného priestoru. Hovorca poľského generálneho štábu ozbrojených síl o tom informoval agentúru PAP, píše TASR.
V poľskom meste Radom vo štvrtok počas nácviku leteckej šou havarovala stíhačka F-16. Pilot nehodu neprežil.
Lietadlá F-16 pravidelne hliadkujú na poľských hraniciach, a teda aj na východnom krídle NATO, ako súčasť systému protivzdušnej obrany krajiny a plnenia spojeneckých záväzkov. Slúžia ako pohotovostné formácie pripravené okamžite vzlietnuť v reakcii na potenciálne hrozby, ako sú neoprávnené lety zahraničných lietadiel, narušenie vzdušného priestoru alebo raketové útoky.
Podľa prokuratúry nie sú zatiaľ známe žiadne informácie, ktoré by naznačovali, že do havárie bola zapojená tretia strana.
V piatok sa začalo formálne vyšetrovanie príčiny leteckej katastrofy, uviedol hovorca okresnej prokuratúry vo Varšave Piotr Antoni Skiba. Hovorca taktiež informoval o prebiehajúcich prácach na letisku v Radome, počas ktorých sa podarilo nájsť čiernu skrinku. Telo pilota bolo zabezpečené na pitvu. Podľa Skibu bude príprava záverečnej správy o nehode trvať „mnoho mesiacov“.
Skiba sa vyjadril aj k medializovaným prípadom dvoch ďalších nebezpečných incidentov, ktoré sa v uplynulých týždňoch odohrali na tomto poľskom letisku. Ide o dopravné lietadlo „Bryza“, ktoré bolo poškodené pri pristátí a lietadlo „Orlik“, ktorému sa podarilo pristáť po tom, ako sa mu nevysunul podvozok. Hovorca uviedol, že varšavská prokuratúra vedie dve samostatné vyšetrovania týchto leteckých incidentov, ktoré v tejto fáze nesúvisia so štvrtkovou haváriou lietadla F-16.
V poľskom meste Radom vo štvrtok počas nácviku leteckej šou havarovala stíhačka F-16. Pilot nehodu neprežil.
Lietadlá F-16 pravidelne hliadkujú na poľských hraniciach, a teda aj na východnom krídle NATO, ako súčasť systému protivzdušnej obrany krajiny a plnenia spojeneckých záväzkov. Slúžia ako pohotovostné formácie pripravené okamžite vzlietnuť v reakcii na potenciálne hrozby, ako sú neoprávnené lety zahraničných lietadiel, narušenie vzdušného priestoru alebo raketové útoky.
Podľa prokuratúry nie sú zatiaľ známe žiadne informácie, ktoré by naznačovali, že do havárie bola zapojená tretia strana.
V piatok sa začalo formálne vyšetrovanie príčiny leteckej katastrofy, uviedol hovorca okresnej prokuratúry vo Varšave Piotr Antoni Skiba. Hovorca taktiež informoval o prebiehajúcich prácach na letisku v Radome, počas ktorých sa podarilo nájsť čiernu skrinku. Telo pilota bolo zabezpečené na pitvu. Podľa Skibu bude príprava záverečnej správy o nehode trvať „mnoho mesiacov“.
Skiba sa vyjadril aj k medializovaným prípadom dvoch ďalších nebezpečných incidentov, ktoré sa v uplynulých týždňoch odohrali na tomto poľskom letisku. Ide o dopravné lietadlo „Bryza“, ktoré bolo poškodené pri pristátí a lietadlo „Orlik“, ktorému sa podarilo pristáť po tom, ako sa mu nevysunul podvozok. Hovorca uviedol, že varšavská prokuratúra vedie dve samostatné vyšetrovania týchto leteckých incidentov, ktoré v tejto fáze nesúvisia so štvrtkovou haváriou lietadla F-16.