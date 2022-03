Po invázii na Ukrajinu chce vstúpiť do armády viac ľudí v Poľsku

Varšava 1. marca (TASR) - Výrazne viac mužov a žien v Poľsku chce vstúpiť do armády po ruskej invázii na Ukrajinu, vyplýva z utorňajších údajov ministerstva obrany vo Varšave. TASR túto správu prevzala od agentúry DPA.



Podľa údajov ministerstva požiadalo posledný februárový týždeň o službu v ozbrojených silách 2200 ľudí. Predtým to bolo okolo 400 žiadateľov týždenne.



Vzrástol aj záujem o vstup do poľských pozemných Ozbrojených síl územnej obrany (WOT), ktorých dobrovoľníci trénujú jeden víkend v mesiaci.



Poľsko má s Ukrajinou spoločné štátne hranice v dĺžke vyše 500 kilometrov a v súčasnosti prijíma státisíce utečencov zo susednej krajiny, pripomína DPA.