Poľsko po mesiacoch schválilo nového nemeckého veľvyslanca vo Varšave

Varšava 1. septembra (TASR) - Poľská vláda schválila po niekoľkých mesiacoch nástup do funkcie novému nemeckého veľvyslancovi vo Varšave Arndtovi Freytagovi von Loringhovenovi. V pondelok večer to pre tlačovú agentúru PAP potvrdil tajomník poľského ministerstva zahraničných vecí Szymon Szynkowski vel Sek.



Nový veľvyslanec mal totiž do funkcie nastúpiť už po tom, čo v júni odišiel do dôchodku dovtedajší ambasádor Rolf Nikel, vysvetľuje agentúra DPA.



Nezvyčajný trojmesačný odklad od okamihu predstavenia kandidatúry nastupujúceho veľvyslanca vzbudil v Poľsku pozornosť. Podľa tamojších médií spôsobilo oneskorenie prijatia jeho žiadosti to, že boli voči nemu vznesené výhrady pre jeho rodinné pozadie. Jeho otec Bernd Freytag von Loringhoven totiž ako pobočník v Hitlerovom bunkri pripravoval od roku 1944 do konca apríla 1945 každodenné vojenské situačné správy.



Zločiny druhej svetovej vojny zostávajú "obrovskou nezahojenou ranou v poľskom povedomí", povedal Szynkowski vel Sek na adresu výzvy, ktorá stojí pred novým veľvyslancom vzhľadom na nemeckú minulosť. "V tomto kontexte je pozícia Nemecka a nemeckých politikov mimoriadne dôležitá," uviedol.



Promovaný biochemik Arndt Freytag von Loringhoven pôsobil v rokoch 2007-2010 ako viceprezident Spolkovej spravodajskej služby (BND) a v rokoch 2014-2016 bol veľvyslancom v Česku. Naposledy zastával post koordinátora tajných služieb pre NATO.



Freytag von Loringhoven navštívil v pondelok Pileckého inštitút v Berlíne, ktorý je pomenovaný podľa hrdinského poľského vojaka Witolda Pileckého, ktorý sa dobrovoľne nechal poslať do koncentračného tábora Auschwitz, aby odtiaľ podával prvé tajné správy o páchanom holokauste. "Je dôležité v Nemecku šíriť povedomie o tom, čo Nemci urobili Poliakom," napísal do knihy návštev.



Poľsko si v utorok pripomenie 81. výročie vypuknutia druhej svetovej vojny, ktorá sa začala 1. septembra 1939, keď nacistické Nemecko zaútočilo na Poľsko.