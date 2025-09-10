< sekcia Zahraničie
Poľsko po narušení svojho priestoru zaútočilo na nepriateľské objekty
Lietadlá použili zbrane proti nepriateľským objektom, napísal Kosiniak-Kamysz na sociálnych sieťach a dodal, že Poľsko je v neustálom kontakte s velením NATO.
Varšava 10. septembra (TASR) - Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v stredu uviedol, že lietadlá mobilizované v reakcii na opakované narušenia poľského vzdušného priestoru zasiahli „nepriateľské objekty“. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Poľsko považuje narušenie svojho vzdušného priestoru za akt agresie
Poľská armáda označila narušenie vzdušného priestoru Poľskej republiky, ku ktorému došlo v noci na stredu, za „akt agresie, ktorý vytvoril skutočnú hrozbu pre bezpečnosť občanov.“ Armáda to uviedla vo vyhlásení, ktoré zverejnila aj na sociálnych sieťach. Citovala z neho i agentúra AFP.
„V dôsledku dnešného útoku Ruskej federácie na ukrajinské územie došlo k bezprecedentnému narušeniu poľského vzdušného priestoru dronmi. Ide o akt agresie, ktorý vytvoril skutočnú hrozbu pre bezpečnosť našich občanov,“ informovalo operačné velenie poľských ozbrojených síl.
Armáda - podľa webu Onet.pl - spresnila, že na rozkaz operačného veliteľa ozbrojených síl boli okamžite začaté obranné postupy, pričom poľské a spojenecké sily monitorovali niekoľko desiatok objektov pomocou radaru. Tie objekty, ktoré by mohli predstavovať hrozbu, boli neutralizované. Časť z dronov, ktoré narušili poľský vzdušný priestor, bola zostrelená. Pokračuje pátranie po týchto objektoch a snahy o ich lokalizáciu.
Operačné velenie ozbrojených síl vo svojom vyhlásení informovalo, že aktuálnu situáciu naďalej monitoruje a že poľské a spojenecké sily zostávajú pripravené na ďalšie operácie.
