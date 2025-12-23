Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poľsko: Po ruských útokoch na Ukrajinu bolo aktivované letectvo

Podľa velenia boli do akcie povolané všetky dostupné sily a prostriedky.

Varšava 23. decembra (TASR) - Po raketových útokoch Ruska na ciele na Ukrajine bolo v utorok ráno nad poľským územím aktivované poľské aj spojenecké letectvo. Oznámilo to Operačné velenie ozbrojených síl Poľska na sieti X, informuje varšavský spravodajca TASR.

Podľa velenia boli do akcie povolané všetky dostupné sily a prostriedky. Do vzduchu vzlietli stíhacie lietadlá a pozemné systémy protivzdušnej obrany i radarového prieskumu boli uvedené do stavu pohotovosti.

Vyhlásené opatrenia majú preventívny charakter a ich cieľom je ochrana poľskej vzdušnej hranice, najmä v oblastiach susediacich s územiami, ktoré môžu byť ohrozené. Poľský vzdušný priestor v septembri 2025 narušili ruské drony, pričom viaceré boli nájdené až niekoľko stoviek kilometrov od hraníc.


