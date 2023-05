Poľsko pobúril výrok náčelníka generálneho štábu maďarskej armády

Budapešť 11. mája (TASR) - Veľvyslanec Poľska v Budapešti Sebastian Keciek v otvorenom liste odsúdil vyhlásenie novovymenovaného náčelníka generálneho štábu maďarských ozbrojených síl Gábora Böröndiho o nemecko-poľskej vojne v roku 1939. Vo štvrtok to uviedol server napi.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Böröndi v utorok v súvislosti s vojnou na Ukrajine povedal, že maďarská vláda považuje uzavretie mieru za dôležité, aby sa znížila hrozba eskalácie konfliktu. "V roku 1939 sa začala nemecko-poľská vojna ako lokálna vojna, ktorú však včas nepribrzdili mierovým procesom, čo viedlo k druhej svetovej vojne," argumentoval Böröndi.



"Veľmi ma šokovalo jeho vyhlásenie o Poľsku, ktoré urobil 9. mája tohto roku v rozhovore pre štátnu televíziu M1, v ktorom označil agresiu nacistického Nemecka proti Poľsku v roku 1939 za lokálnu vojnu, ktorá by neprerástla do II. svetovej vojny, keby bola v správnom čase zastavená mierovým procesom." napísal poľský veľvyslanec vo vyhlásení na webovej stránke poľskej ambasády.



Európa by sa podľa Kecieka mala poučiť z druhej svetovej vojny a mala by sa solidárne postaviť na stranu obete a nie agresora. "Toto je jediný spôsob, ako vytvoriť trvalý mier v Európe," podčiarkol poľský diplomat.



Šéf úradu vlády Gergely Gulyás vo štvrtok na tlačovej konferencii na otázku komerčnej televízie ATV v tejto súvislosti poznamenal, že Poľsko bolo obeťou II. svetovej vojny. "Posudzovanie II. svetovej vojny nepatrí do pôsobnosti náčelníka generálneho štábu, jeho pôsobenie sa bude posudzovať na základe jeho aktivít v oblastiach, ktoré spadajú do jeho pôsobnosti," dodal Gulyás.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)