Poľsko: Pobyt stíhaného poslanca Romanowského je neznámy
Autor TASR
Varšava 11. mája (TASR) - Bývalý štátny tajomník poľského ministerstva spravodlivosti počas vlády Práva a spravodlivosť a stíhaný poslanec Marcin Romanowski nebýva už podľa dostupných informácií v byte v Budapešti, kde žil od decembra 2024 po udelení medzinárodnej ochrany. V nedeľu o tom informovala agentúra PAP s odvolaním sa na zástupcu firmy prenajímajúcej nehnuteľnosť, píše varšavský spravodajca TASR.
Predstaviteľ spoločnosti uviedol, že nájomná zmluva s Romanowskim vypršala na konci apríla a byt bol od 1. mája prázdny. Podľa dokumentov, ku ktorým sa predtým dostali maďarské médiá, bývalý štátny tajomník ministra spravodlivosti býval v budapeštianskom byte od decembra 2024.
Stíhaný exminister Zbigniew Ziobro, ktorý cez víkend odišiel do USA, v nedeľu odmietol pre TV Republika prezradiť, kde sa Romanowski nachádza. Podľa informácií televízie wPolsce24 sa Romanowski tiež zdržiava v USA.
Na Romanowského vydal v decembri 2024 poľský súd európsky zatykač v súvislosti s vyšetrovaním nezrovnalostí vo Fonde spravodlivosti, určeného na pomoc obetiam trestných činov. O rok neskôr bol zatykač súdne zrušený, vo februári tohto roka však varšavský súd vydal nový európsky zatykač. Romanowski aj Ziobro obvinenia odmietajú ako spolitizované.
Obaja politici sa zdržiavali v Budapešti, kde im úrady počas vlády Viktora Orbána udelili politický azyl. Súčasný maďarský premiér Péter Magyar ešte počas predvolebnej kampane vo februári vyhlásil, že ak jeho zoskupenie zvíťazí vo voľbách nebude brániť ich vydaniu do Poľska.
