Počet nakazených koronavírusom v Poľsku sa zvýšil na 64

Varšava 13. marca (TASR) - V Poľsku potvrdili v piatok 13 nových prípadov nákazy koronavírusom, čím sa ich celkový počet v krajine zvýšil na 64. Informoval o tom Poľský rozhlas s odvolaním sa na ministerstvo zdravotníctva.



Poľsko oznámilo vo štvrtok prvé úmrtie v dôsledku nového koronavírusu. Ochoreniu COVID-19 podľahla 57-ročná žena v meste Poznaň.



Poľské úrady zverejnili plány na transformáciu 19 nemocníc na centrá pre liečbu infekčných ochorení, pričom každé vojvodstvo by malo jedno takéto zariadenie.



Michal Dworczyk, šéf kancelárie poľského premiéra Mateusza Morawieckého, vyzval obyvateľov, aby sledovali oficiálne vládne informačné zdroje o koronavíruse a nebrali do úvahy falošné správy. Hovoril o fámach, že Varšava by mala byť odrezaná od zvyšku krajiny. "Je to nezmysel," konštatoval.



Prvý prípad nákazy hlásili z Poľska 4. marca. V krajine sú zrušené všetky hromadné podujatia a od 12. do 25. marca sú zavreté všetky vzdelávacie zariadenia, ako aj divadlá, múzeá, kiná a iné kultúrne inštitúcie.