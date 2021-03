Poľsko: Počet novonakazených lekárov klesol na 10 denne

Varšava 2. marca (TASR) - Počet nových prípadov nákazy koronavírusom medzi poľskými lekármi klesol na desať za deň z vyše 200 v decembri. Je to vďaka očkovaniu, ktoré sa v krajine začalo pred takmer troma mesiacmi. Informácie poskytol v utorok minister zdravotníctva Adam Niedzielski, ktorého citovala štátna tlačová agentúra PAP.



Minister oznámil správu v období, keď Poľsko zápasí s treťou vlnou pandémie, ktorá zasiahla celú krajinu.



"Od začiatku decembra nastal pokles z vyše 200 nakazených lekárov denne na desať denne. Tu sa tretia vlna neprejavuje," napísal Niedzielski na Twitteri.



V polovici februára bolo v Poľsku zaočkovaných už takmer 90 percent z 137.300 lekárov.



Narastá však počet pacientov s ochorením COVID-19 prijímaných do provizórnych nemocníc, zaplnených je tam už viac ako polovica lôžok, napísal v utorok denník Dziennik Gazeta Prawna (DGP).



Najvyššia obsadenosť lôžok, v riadnych aj provizórnych nemocniciach, je v Podkarpatskom vojvodstve na juhovýchode Poľska, kde sa už využíva takmer 70 percent lôžok. Najlepšia situácia je podľa denníka v Západopomoranskom vojvodstve, kde je približne 45-percentná obsadenosť lôžok.



Do dočasných nemocníc prichádza čoraz viac ľudí, tretia vlna pandémie dorazila aj tam, zdôraznil denník.



Počet potvrdených infekcií koronavírusom v Poľsku stúpol od pondelka o 7937 nových prípadov a celkovo dosiahol 1.719.708, uviedlo ministerstvo v utorok.



Na covid zomrelo ďalších 62 ľudí a v súvislosti s ním zomrelo aj 154 pacientov trpiacich inými chorobami, celkovo sa tak počet mŕtvych zvýšil od pondelka o 216. Obetí ochorenia v krajine je od začiatku pandémie 44.008.



Z nákazy sa celkovo vyliečilo 1.438.032 Poliakov.



Proti covidu je v krajine s 38 miliónmi obyvateľov zaočkovaných zatiaľ 3.383.426 ľudí, vyplýva z údajov na oficiálnej webovej stránke vlády gov.pl. Vláda začala očkovať 27. decembra a ako prví dostali vakcínu pracovníci v zdravotníctve. Neskôr začali v Poľsku očkovať seniorov vo veku nad 80 rokov.