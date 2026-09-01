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Počet obetí dopravných nehôd v Poľsku počas prázdnin medziročne klesol

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Policajti počas prázdnin vyrazili k celkovo 4691 nehodám, pri ktorých sa zranilo 5522 ľudí.

Autor TASR
Varšava 1. septembra (TASR) - Poľská polícia počas tohtoročných letných prázdnin zaznamenala 293 smrteľných dopravných nehôd, pri ktorých zahynulo 312 ľudí. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka ide o pokles o 22 nehôd a 35 obetí. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa TVN24.

Policajti počas prázdnin vyrazili k celkovo 4691 nehodám, pri ktorých sa zranilo 5522 ľudí. Počet nehôd klesol medziročne o 56 a počet zranených o 100. Polícia zároveň zadržala 20.262 vodičov pod vplyvom alkoholu, čo je o 433 menej ako počas vlaňajších prázdnin.

„Môžeme teda povedať, že tieto prázdniny boli oveľa pokojnejšie, hoci pri pohľade na mapu je tých bodov stále rozhodne priveľa,“ povedal podinšpektor Robert Opas z dopravného úradu hlavného veliteľstva polície.

Podľa Opasa pokračuje dlhodobejší trend zlepšovania bezpečnosti na poľských cestách. Od začiatku roka do konca prázdnin polícia evidovala 13.406 nehôd, čo je o 342 menej ako v rovnakom období minulého roka. Počet obetí klesol o 114 na 959.

Polícia upozorňuje, že napriek medziročnému zlepšeniu zostáva počet nehôd a ich obetí vysoký. V utorok navyše pri nehode na diaľnici A1 v Sliezsku zahynuli štyria pracovníci údržby diaľnice a ďalší štyria utrpeli ťažké zranenia.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
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