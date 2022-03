Počet utečencov prichádzajúcich do Poľska z Ukrajiny začal klesať

Varšava/Kyjev 26. marca (TASR) - Počet ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine do Poľska začal počas uplynulých dní klesať. Hranice z Ukrajiny do Poľska prekročilo v piatok 35.000 ľudí, čo v porovnaní z predchádzajúcim dňom predstavuje pokles o 6,4 percenta, uviedla v sobotu poľská pohraničná stráž. TASR správu prevzala od stanice BBC.



V sobotu do siedmej hodiny ráno prekročilo hranice do Poľska 6100 osôb, čo v porovnaní s rovnakým časovým obdobím v piatok predstavuje 11-percentný pokles.



Od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu 24. februára prešlo do susedného Poľska viac než 2,2 milióna ľudí, uviedla poľská pohraničná stráž na sociálnej sieti Twitter.



Niektorí z týchto utečencov z Ukrajiny už z Poľska medzitým odišlo, podľa odhadov experta na migráciu Macieja Duszczyka však v krajine zostáva približne 1,2-1,3 milióna utečencov.



Poľská pohraničná stráž tiež informovala, že od začiatku vojny vstúpilo na územie Ukrajiny cez Poľsko viac než 300.000 ľudí, píše BBC.