Pochod sexuálnych menších prebehol za asistencie policajtov

Plock 10. augusta (TASR) - V poľskom meste Plock sa v sobotu konal prvý pochod sexuálnych menšín, ktorý prebehol bez násilností a za silnej prítomnosti polície. Zúčastnilo sa na ňom približne 2500 ľudí, informovala agentúra AP.



Pred troma týždňami na účastníkov LGBT pochodu v inom poľskom meste Bialystok zaútočili kameňmi, fľašami a petardami pravicoví extrémisti.



Bezpečnosť dnešnej akcie v stredopoľskom Plocku preto zaisťovalo veľké množstvo príslušníkov poriadkovej polície. Na dúhový pochod prišlo aj viacero poľských politikov vrátane liberálneho europoslanca Roberta Biedroňa.



Do ulíc vyšli aj protidemonštranti, ktorí skandovali urážlivé heslá na adresu LGBT aktivistov. Polícia však zabránila tomu, aby sa obe skupiny dostali do kontaktu.



K vážnejším incidentom preto nedošlo, len k niekoľkým potýčkam demonštrantov s policajtmi, píše agentúra Reuters.



Poľská opozícia kritizuje poľskú vládnucu konzervatívnu stranu Právo a spravodlivosť za to, že od svojho nástupu k moci v roku 2015 toleruje nenávistné prejavy voči LGBT komunite. Napätie okolo tejto otázky rastie v prevažne katolíckom Poľsku pred októbrovými parlamentnými voľbami.



Po júlových násilnostiach v Bialystoku sa v poľských mestách konala séria zhromaždení za toleranciu a podporu príslušníkov sexuálnych menšín.



Predseda poľskej vládnej strany Jaroslaw Kaczyňski označil hnutie za práva LGBT za import zo zahraničia, ktorý ohrozuje poľský národ a jeho tradičné hodnoty. Proti právam homosexuálov sa vyjadrujú aj predstavitelia poľskej katolíckej cirkvi.