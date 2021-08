Pochody za práva sexuálnych menšín v Poľsku boli za asistencie polície

Čenstochová/Gdansk 22. augusta (TASR) – Za značnej prítomnosti polície sa odohrali v sobotu sprievody za práva LGBT osôb pred kláštorom v juhopoľskom meste Čenstochová a v prístavnom meste Gdansk na severe krajiny. Informovala o tom agentúra AP.



Posilnená policajná prítomnosť bola považovaná za jeden z dôvodov, prečo nedošlo k potýčkam s krajne pravicovými protidemonštrantmi, ktorí na účastníkov pochodov kričali heslá ako „žiadna homosexuálna láska".



V Poľsku už niekoľkokrát došlo k násilnostiam proti demonštrantom za rovnaké práva zo strany pravicových skupín. Mnoho z nich sa odohralo práve v Čenstochovej, kde sa nachádza kláštor Jasná Hora, ktorý je najpopulárnejšou katolíckou svätyňou v Poľsku.



Tieto pravicové skupiny majú podporu poľskej nacionalistickej vlády, ktorá zdôrazňuje takzvané tradičné katolícke hodnoty a ich historický význam pre Poľsko, komentuje AP.



„Je to jasná provokácia, pretože LGBT skupiny boli vždy protikatolícke, dokonca sa dá povedať, že priam protikresťanské. Takže ich pochod týmto smerom, do srdca poľského národa, do srdca poľského katolicizmu, je otvorenou provokáciou," povedal pre AP Bartlomiej Czuchnowski, 26-ročný vodca regionálnej krajne pravicovej mládežníckej organizácie v meste Opole.



Pochody za ľudské práva sa podľa aktivistky Moniky Radeckovej v Poľsku tešia čoraz väčšej podpore, „stále však existuje veľká skupina ľudí, ktorá ich nepodporuje".



„Čokoľvek čo my, LGBT ľudia, spravíme, je vnímané ako provokácia," dodala Radecková



Pochodu v Gdansku sa zúčastnila aj primátorka tohto mesta Aleksandra Dulkiewiczová, ako aj veľvyslanci niektorých európskych krajín.