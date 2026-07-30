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Poľská prokuratúra: Dopadnutý objekt bol raketa s množstvom výbušniny
Vyšetrovatelia pokračujú v obhliadke približne desať metrov širokého a päť metrov hlbokého krátera.
Autor TASR
Lublin 30. júla (TASR) - Objekt, ktorý vo štvrtok nadránom narušil poľský vzdušný priestor a dopadol pri obci Tarnawa-Kolonia v Lublinskom vojvodstve, bol raketou s veľkým množstvom výbušniny. Oznámila to vo štvrtok Okresná prokuratúra v Lubline. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
„S istotou vieme, že ide o raketu - nie o dron, ale o raketu. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o raketu typu Ch-101. Obsahovala značné množstvo výbušného materiálu,“ povedal hovorca prokuratúry Marcin Kozak.
Vyšetrovatelia pokračujú v obhliadke približne desať metrov širokého a päť metrov hlbokého krátera. Zaisťujú úlomky rakety a odoberajú vzorky pôdy, ktoré podrobia expertíze vo vojenskom laboratóriu. Podľa prokuratúry má analýza definitívne potvrdiť typ vzdušného prostriedku.
Do pátrania v oblasti sa zapojilo približne 50 príslušníkov Teritoriálnej obrany, ktorí prehľadávajú terén predtým zmapovaný dronom. Na obhliadke sa zúčastní aj ukrajinský expert, ktorého vyslal Kyjev na pomoc s identifikáciou nájdeného objektu.
V noci na štvrtok Rusko podniklo rozsiahly raketový útok na západ Ukrajiny. Poľské ozbrojené sily v reakcii uviedli do pohotovosti prostriedky protivzdušnej obrany. O 3.40 h zaznamenali vo vzdušnom priestore krajiny neidentifikovaný objekt, ktorý po šiestich minútach zmizol z radarov. Jeho miesto dopadu lokalizovali pri obci Tarnawa-Kolonia na východe krajiny.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„S istotou vieme, že ide o raketu - nie o dron, ale o raketu. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o raketu typu Ch-101. Obsahovala značné množstvo výbušného materiálu,“ povedal hovorca prokuratúry Marcin Kozak.
Vyšetrovatelia pokračujú v obhliadke približne desať metrov širokého a päť metrov hlbokého krátera. Zaisťujú úlomky rakety a odoberajú vzorky pôdy, ktoré podrobia expertíze vo vojenskom laboratóriu. Podľa prokuratúry má analýza definitívne potvrdiť typ vzdušného prostriedku.
Do pátrania v oblasti sa zapojilo približne 50 príslušníkov Teritoriálnej obrany, ktorí prehľadávajú terén predtým zmapovaný dronom. Na obhliadke sa zúčastní aj ukrajinský expert, ktorého vyslal Kyjev na pomoc s identifikáciou nájdeného objektu.
V noci na štvrtok Rusko podniklo rozsiahly raketový útok na západ Ukrajiny. Poľské ozbrojené sily v reakcii uviedli do pohotovosti prostriedky protivzdušnej obrany. O 3.40 h zaznamenali vo vzdušnom priestore krajiny neidentifikovaný objekt, ktorý po šiestich minútach zmizol z radarov. Jeho miesto dopadu lokalizovali pri obci Tarnawa-Kolonia na východe krajiny.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)