Poľský súd: Podozrivých z útoku na kolegu Navaľného môžu prepustiť

Varšava 10. októbra (TASR) - Poľský súd rozhodol, že dvaja podozriví z útoku na Leonida Volkova, exilového spolupracovníka zosnulého vodcu ruskej opozície Alexeja Navaľného, môžu byť prepustení na kauciu, oznámil vo štvrtok právnik jedného z útočníkov Piotr Jaszke. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Útok na Volkova sa odohral 12. marca na predmestí litovskej metropoly Vilnius. Volkov pri ňom utrpel zranenia po úderoch kladivom. Mal aj zlomenú ruku. Dvoch podozrivých v apríli zadržali v Poľsku po tom, čo na nich Litva vydala európsky zatykač.



"Každý z nich musí do týždňa zaplatiť kauciu vo výške 50.000 zlotých (11.618 eur). Ak zaplatia, budú prepustení," povedal Jaszke. Dodal, že podozriví môžu do stredy 16. októbra požiadať o predĺženie lehoty na zaplatenie.



Poľský súd v júni rozhodol, že podozriví nemôžu byť vydaní do Litvy, pretože poľskí prokurátori proti nim vedú širšie konanie.



Štátna prokuratúra minulý mesiac uviedla, že ruský občan podozrivý z nariadenia útoku voči Volkovovi, bol zadržaný v Poľsku. Podozrivých je podľa prokuratúry až osem osôb, pričom štyri sú dočasne zadržané.



Navaľnyj zomrel v polovici februára vo väzenskom tábore pri obci Charp ležiacej za polárnym kruhom. Ruské úrady tvrdia, že zomrel prirodzenou smrťou. Navaľného stúpenci sú však presvedčení, že veľký podiel na jeho smrti má ruské vedenie a úrady.