Poľsko podpísalo dohodu s USA o nákupe 250 tankov Abrams

Varšava 5. apríla (TASR) - Poľsko podpísalo v utorok dohodu so Spojenými štátmi o nákupe 250 tankov typu Abrams GD.N. Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej Varšava k tomuto kroku pristúpila v snahe posilniť svoju obranyschopnosť a odstrašiť potenciálnu ruskú agresiu na svojich východných hraniciach.



Podľa poľského ministra obrany Mariusza Blaszczaka Poľsko za tanky zaplatí približne 4,75 miliardy dolárov, pričom prvé tanky by mali byť doručené ešte tento rok.



Kontrakt týkajúci sa tankov typu Abrams je podľa agentúry Reuters ďalším znakom prehlbujúceho sa obranného vzťahu Poľska so Spojenými štátmi. Podpísanie tejto dohody nasledovalo po tom, ako bolo do Poľska vyslaných takmer 5000 amerických vojakov a niekoľko bojových lietadiel ako odpoveď Washingtonu na ruskú inváziu na Ukrajinu.



Americké tanky typu Abrams sú určené pre štvorčlennú posádku a sú vybavené manuálne nabíjateľným kanónom, ktorým je možné útočiť na ozbrojené vozidlá, ale i nízko letiace lietadlá – uvádza výrobca tankov, americká spoločnosť General Dynamics.