Poľsko podpísalo zmluvu o európskom nástroji SAFE
Poľsko bude bezpečnejšie o 180 miliárd zlotých. Je to gigantická suma, ktorá bude investovaná priamo do poľskej bezpečnosti, zbrojárskeho priemyslu a technologických možností, vyhlásil poľský premiér.
Autor TASR,aktualizované
Varšava 8. mája (TASR) - Poľsko ako prvá členská krajina EÚ podpísalo v piatok s Európskou komisiou (EK) dohodu o zapojení do nástroja SAFE, na základe ktorého môže získať 43,7 miliardy eur vo forme nízkoúročných pôžičiek na modernizáciu armády. Slávnostný podpis dohody sa uskutočnil na úrade vlády za účasti ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza, ministra financií Andrzeja Domaňského a eurokomisárov Andriusa Kubiliusa a Piotra Serafina. Prítomní boli aj predstavitelia obranného priemyslu, informuje varšavský spravodajca TASR.
„Poľsko bude bezpečnejšie o 180 miliárd zlotých. Je to gigantická suma, ktorá bude investovaná priamo do poľskej bezpečnosti, poľského zbrojárskeho priemyslu a technologických možností,“ vyhlásil poľský premiér Donald Tusk v prejave po podpise a poukázal na to, že k podpisu obranného balíka dochádza deň pred vojenskou prehliadkou v Moskve.
Poľsko je podľa neho dnes motorom pozitívnych zmien v EÚ a SAFE označil za „poľský vynález.“ „Všetko, čo robíme, vrátane programu SAFE, slúži krásnej, vznešenej, ale predovšetkým bezpečnej vízii pre Poľky a Poliakov, ktorou je silné Poľsko v silnej Európe,“ povedal.
Minister obrany Kosiniak-Kamysz uviedol že financie z programu budú smerovať do modernizácie všetkých zložiek poľských ozbrojených síl vrátane pozemných vojsk, námorníctva, letectva, kybernetickej obrany a bezpilotných systémov.
Podľa šéfa rezortu obrany má 89 percent zmlúv smerovať k poľským podnikom, čo má podporiť domáci obranný priemysel aj hospodársky rast. „Poľský zbrojársky priemysel a poľská ekonomika získajú impulz na rozvoj,“ vyhlásil.
Eurokomisár pre obranu a vesmírnu agendu Andrius Kubilius vo svojom prejave uviedol, že európska kolektívna obrana v roku 1939 zlyhala a Poľsko za to ako zaplatilo najvyššiu cenu. „Dnes je mier v Európe ohrozovaný nie zvnútra, ale zvonku,“ povedal a vyzval, aby krajiny EÚ v obrannej produkcii predbehli Rusko.
Zákon o implementácii programu v Poľsku v marci vetoval prezident Karol Nawrocki. Niektorí experti program kritizovali pre obmedzenie objednávok na európske firmy, čo podľa nich nespĺňa potreby diverzifikácie dodávok a môže vytvoriť tlak na ceny. Opoziční politici varovali pred používaním SAFE ako nástroja nátlaku na členské štáty. Premiér Tusk v reakcii vyhlásil, že Poľsko program využije napriek prezidentovmu vetu.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
