Poľsko podpísalo zmluvu o nákupe juhokórejských raketových systémov

Varšava 19. októbra (TASR) - Poľsko v stredu podpísalo zmluvu o nákupe 288 raketových systémov od juhokórejskej spoločnosti Hanwha Defense. Oznámil to poľský minister obrany Mariusz Blaszczak, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Blaszczak povedal, že raketomety K239 Čchon-mu (v angl. K239 Chunmoo), sú porovnateľné s americkými salvovými raketometmi HIMARS. Varšava podľa jeho slov nedokáže získať primerané množstvo raketometov HIMARS a preto sa obrátila na svojich priateľov v Južnej Kórei.



Raketové systémy K239 Čchon-mu opísal Blaszczak ako "veľmi dobrú a odskúšanú zbraň". Juhokórejský minister obrany I Čong-sup povedal, že dohoda o nákupe raketometov pozdvihuje spoluprácu medzi oboma krajinami na novú úroveň.



Juhokórejské spoločnosti už Poľsku odoslali prvú zásielku tankov a húfnic. Zmluvu v hodnote 5,8 miliardy dolárov podpísali poľskí predstavitelia so spoločnosťami Korea Aerospace Industries a Hyundai v júli vo Varšave. V septembri uzatvorila Varšava so Soulom dve dohody o nákupe 48 bojových lietadiel FA-50 v hodnote tri miliardy dolárov.



Mobilné raketové systémy K239 Čchon-mu Južná Kórea Poľsku dodá začiatkom budúceho roka a budú namontované na armádne vozidlá Jelcz poľskej výroby, povedal Blasczak.



Varšava zareagovala na vojnu na Ukrajine posilňovaním vybavenia a bojových schopností poľskej armády. Zároveň podobne ako iné členské štáty EÚ dodáva Kyjevu zbrane.











Pozn. TASR: Hanwha, vysl.: Han-hwa.