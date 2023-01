Poľsko podporilo výzvy na tribunál pre vojnové zločiny na Ukrajine

Varšava 17. januára (TASR) - Poľsko podporilo v utorok výzvu Nemecka na založenie medzinárodného tribunálu, ktorý by súdil vojnové zločiny Ruska na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.



Od začiatku invázie je Rusko obviňované z páchania vojnových zločinov na Ukrajine, ktoré zahŕňajú cielené útočenie na civilistov alebo ich mučenie. Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková preto v pondelok v Haagu vyzvala na zriadenie špeciálneho medzinárodného tribunálu, ktorý by súdil vedenie Ruska za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti na Ukrajine.



Jej poľský náprotivok Zbigniew Rau to v utorok podporil. "Bol som potešený, keď som počul výzvu Annaleny Baerbockovej," uviedol Rau. Zároveň uviedol, že postoj Poľska k potrebe postaviť pred súd páchateľov vojnových zločinov je od začiatku invázie jasný.



Medzinárodný trestný súd (ICC) v súčasnosti vyšetruje vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti páchané na Ukrajine. Nemá však právomoc Rusko stíhať, keďže Moskva nie je signatárom Rímskeho štatútu, na základe ktorého tento súd vznikol.