Poľsko podporuje Albánsko v procese integrácie do EÚ

Tirana 19. decembra (TASR) - Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski rokoval vo štvrtok v Tirane so svojím albánskym náprotivkom Iglim Hasanim. Pred blížiacim sa poľským predsedníctvom v Rade EÚ ho ubezpečil o podpore v procese európskej integrácie, informuje TASR podľa agentúry PAP.



Počas stretnutia Sikorski zablahoželal Albánsku k pokroku v prístupovom procese do EÚ. "Poľsko je odhodlané podporovať Albánsko na tejto ceste," napísalo ministerstvo zahraničných vecí na sociálnej sieti X.



Podľa správy o rozširovaní v roku 2024 je spomedzi kandidátskych krajín najvýraznejší práve pokrok Albánska spolu s Čiernou Horou, pripomína vyhlásenie.



Rozširovanie Európskej únie patrí popri posilňovaní jej obrany a konkurencieschopnosti medzi najväčšie priority v nadchádzajúcom období. O nový impulz v integračných procesoch, najmä s krajinami západného Balkánu, sa snažilo aj maďarské predsedníctvo. Poľsko by v tom chcelo pokračovať.



V kontexte geopolitickej situácie zapríčinenej vojnou Ruska proti Ukrajine a konfliktom na Blízkom východe je strategické partnerstvo medzi Úniou a krajinami spomínaného regiónu dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, zhodli sa v stredu na spoločnom summite lídri krajín EÚ a západného Balkánu.



Albánsko požiadalo o členstvo v EÚ v apríli 2009 a štatút kandidátskej krajiny mu bol udelený v júni 2014. EÚ usporiadala prvú medzivládnu konferenciu s Albánskom v júli 2022.