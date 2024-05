Poľsko podporuje riešenie na úrovni dvoch štátov na Blízkom východe

Varšava 22. mája (TASR) - Poľsko v stredu uviedlo, že podporuje riešenie na úrovni dvoch štátov v spojitosti s krízou na Blízkom východe medzi Izraelom a Palestínčanmi. TASR informuje na základe agentúry Reuters.



"Podporíme úsilie Vysokého predstaviteľa Európskej únie a ďalších krajín, ktorí sú presvedčení, že je potrebné isté dlhodobé, stabilné riešenie," uviedol poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. "Sme presvedčení, že takýmto stabilným, dlhodobým riešením by bola existencia dvoch štátov," dodal.



Poľsko uznalo vyhlásenie palestínskeho štátu, ktoré bolo prijaté počas zasadnutie Palestínskej národnej rady (parlament v exile) v Alžíri 15. novembra 1988, píše na svojej oficiálnej webovej stránke poľské ministerstvo zahraničných vecí. Hovorca poľskej diplomacie následne vyjadril pripravenosť spolupracovať s palestínskymi úradmi.



Premiéri Nórska, Španielska a Fínska v stredu (22. mája) oznámili, že od 28. mája uznajú Palestínu ako samostatný štát a dúfajú, že sa k nim pridajú aj ďalšie štáty. Izrael toto ich rozhodnutie kritizoval. Reagoval na to aj Biely dom, podľa ktorého by Palestínsky štát mal byť výsledkom rokovaní a nie jednostranného uznania.