Poľsko podporuje zrušenie dávok EÚ pre ukrajinských mužov

Kyjev 15. septembra (TASR) - Poľsko by podporilo ukončenie vyplácania sociálnych dávok ukrajinským mužom v brannom veku v EÚ, aby ich prinútilo vrátiť sa domov a bojovať proti ruskej vojenskej agresii, uviedol poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Kyjev sa snaží doplniť stavy svojej armády, keďže vojna trvá už tretí rok, a to aj tým, že láka emigrantov na návrat na Ukrajinu. Sikorski v piatok navrhol "zastaviť vyplácanie sociálneho zabezpečenia pre ľudí, ktorí spĺňajú podmienky Ukrajiny pre odvod".



Niektorí muži po invázii ruských síl vo februári 2022 utiekli z Ukrajiny, aby sa vyhli povolaniu do armády, a to napriek oficiálnemu zákazu opustiť krajinu, ktorý sa vzťahuje na väčšinu ukrajinských mužov v brannom veku.



"Nemali by existovať žiadne finančné stimuly na vyhýbanie sa odvodu na Ukrajine," dodal Sikorski.



Poľsko neposkytuje utečencom žiadne bezpečnostné dávky, zdôraznil Sikorski, ktorý sa vyslovil za to, aby jeho návrh zaviedli aj ostatné krajiny EÚ.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha uviedol, že danú myšlienku "podporí", ale táto iniciatíva potrebuje "vhodné podmienky". Dodal, že v zahraničí je približne milión ukrajinských mužov v mobilizačnom veku, z toho 300.000 v Poľsku.