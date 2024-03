Poľská polícia prehľadala domy bývalých predstaviteľov vlády PiS

Varšava 27. marca (TASR) - Príslušníci poľských špeciálnych policajných útvarov v stredu opäť prehľadávali domy bývalých predstaviteľov vlády strany Právo a Spravodlivosť (PiS). Úrady vyšetrujú údajné zneužitie finančných prostriedkov z Fondu spravodlivosti, ktorý bol zriadený na pomoc obetiam trestných činov, uvádza agentúra Reuters s odvolaním sa na hovorcu poľskej prokuratúry.



V utorok špeciálne jednotky vtrhli do domu bývalého ministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobru a prokuratúra uviedla, že zadržali štyri osoby - troch bývalých predstaviteľov ministerstva spravodlivosti a jedného príjemcu prostriedkov z fondu.



V stredu prehľadali policajti izbu bývalého námestníka ministra spravodlivosti Michala Wosa v hoteli patriacom parlamentu a taktiež ďalší dom patriaci rodine Ziobrova, uviedol hovorca prokuratúry. Wos povedal, že prehľadali aj jeho dom nachádzajúci sa mimo Varšavy.



"Nemám si čo vyčítať, všetko bolo v súlade so zákonom, keď som dohliadal na Fond spravodlivosti... Podám sťažnosť na prokuratúru," oznámil Wos novinárom.



Bývalý prezident Najvyššieho kontrolného úradu v stredu pred parlamentnou komisiou vyhlásil, že má dôkazy použití 25 miliónov zlotých (5,8 milióna eur) z fondu na špionážny softvér Pegasus, ktorý podľa tvrdení novej vlády zneužívala vláda PiS proti vtedajšej opozícii.



Podľa miestnych médií boli finančné prostriedky použité na získanie priazne voličov PiS z vidieka. Kupovali sa za ne napríklad hasičské autá či predmety pre ženské spolky.



Poslanci vládnucej Občianskej platformy avizovali, že požiadajú volebnú komisiu, aby prešetrila, či boli tieto prostriedky použité v minuloročnej volebnej kampani PiS.



"Je veľa informácií, je najvyšší čas, aby národná volebná komisia preverila, či nedošlo k nezákonnému financovaniu. Ak áno, znamenalo by to, že PiS by mohla prísť o dotáciu - takmer 100 miliónov zlotých za 4 roky," povedal Dariusz Jonski.



Ziobro označil tieto kroky za nezákonné a uviedol, ide o plnenie politických príkazov súčasnej vlády.