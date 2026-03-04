< sekcia Zahraničie
Poľská polícia zadržala 140 cudzincov bez povolenia na pobyt

Autor TASR
Varšava 4. marca (TASR) - Poľská polícia počas celoštátnej akcie zameranej na pátranie po hľadaných osobách v pondelok a utorok zadržala 1944 ľudí, z toho 140 cudzincov, ktorí sa na území krajiny zdržiavali nelegálne a 147 cudzincov po ktorých bolo vyhlásené pátranie. Varšavský spravodajca TASR o tom informuje podľa oznámenia polície.
Operáciu koordinovalo kriminálne oddelenie hlavného veliteľstva polície a podieľalo sa na nej vyše 26.000 policajtov v spolupráci s pohraničnou strážou. Zadržali celkovo 1944 osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie na základe zatykačov alebo príkazov na predvedenie vydaných poľskými súdmi a prokuratúrami. Medzi nimi bolo aj 147 cudzincov hľadaných poľskými orgánmi, najviac bolo občanov Ukrajiny, Gruzínska a Bieloruska.
Súčasťou operácie bola aj kontrola legálnosti pobytu cudzincov v Poľsku. Polícia odhalila 140 osôb zdržiavajúcich sa v krajine bez platného povolenia a podala 112 návrhov na vydanie rozhodnutia o ich vyhostení do krajiny pôvodu.
Medzi zadržanými boli aj osoby podozrivé zo závažnej trestnej činnosti. Polícia napríklad zadržala občana Brazílie, ktorého tamojšie orgány hľadajú pre lúpež, ako aj občianku Bieloruska podozrivú z účasti v organizovanej skupine zaoberajúcej sa internetovými podvodmi.
Podľa polície ide o prvú celoštátnu akciu tohto typu v roku 2026. Vlani sa uskutočnili tri podobné operácie, počas ktorých zadržali spolu 4766 hľadaných osôb vrátane 515 cudzincov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
