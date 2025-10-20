< sekcia Zahraničie
V Poľsku zadržali podozrivého z útoku na sídlo Občianskej platformy
Veliteľstvo varšavskej polície uviedlo, že Krzysztofa B. zadržali v pondelok ráno v okrese Losice, kde býva.
Autor TASR
Varšava 20. októbra (TASR) - Poľská polícia zadržala 44-ročného muža podozrivého z pokusu o podpálenie budovy na ulici Wiejská vo Varšave, kde sídli aj ústredie vládnej strany Občianska platforma (PO). Muž sa mal podľa polície v minulosti vyhrážať zabitím premiéra Donalda Tuska. Incident sa odohral v piatok popoludní, keď sa podozrivý pokúsil hodiť zápalnú fľašu do vchodu budovy, no podľa svedkov bol odtlačený a fľaša sa rozbila pred dverami. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Veliteľstvo varšavskej polície uviedlo, že Krzysztofa B. zadržali v pondelok ráno v okrese Losice, kde býva. Ako pripomenula polícia, v máji bol obvinený za vyhrážky smrťou premiérovi Donaldovi Tuskovi, ktoré zverejnil na sociálnej sieti X. V júni bola v tejto veci podaná obžaloba. Policajný hovorca Kamil Sobotka oznámil, že muž bude vypočutý ešte v pondelok a čelí obvineniam z vyhrážania sa a poškodenia majetku.
Premiér Tusk na platforme X pripomenul, že zadržaný už v júni čelil obvineniam za hrozby a v októbri sa pokúsil podpáliť sídlo PO. Čin spojil s aktivitami pravicového protiimigračného aktivistu Roberta Bakiewicza a lídra opozície Jaroslawa Kaczyňského. Na zhromaždení ktoré zorganizovali Bakiewicz podľa Tuska vyzýval ľudí aby sa „nebáli súdov“, „vytrhávali burinu“ a „hádzali napalm“.
Štátny tajomník ministerstva obrany Cezary Tomczyk označil incident za dôsledok politickej metódy, v ktorej slovo sa stáva rozbuškou. Zdôraznil, že násilie sa začína slovom a varoval pred oslabovaním spoločenských noriem prostredníctvom agresívnej rétoriky.
Minister vnútra Marcin Kierwiňski potvrdil, že cieľom útoku bolo sídlo PO a že páchateľ už v minulosti opakovane hrozil Tuskovi. Dodal, že ide o produkt politickej nenávisti, ktorá sa roky šíri z niektorých kruhov. Pripomenul tiež, že po vyjadreniach Roberta Bakiewicza prokuratúra začala vyšetrovanie pre podozrenie z podnecovania k zločinu.
Podľa poslanca KO Witolda Zembaczyňského, ktorý bol medzi prvými na mieste útoku, konanie páchateľa bolo politicky motivované. Uviedol, že svedok zabránil rozšíreniu ohňa a pokúsil sa útočníka zadržať, no ten z miesta ušiel a pritom kričal nadávky proti PO.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)