Poľsko poprelo, že jeho vrtuľník narušil vzdušný priestor Bieloruska

Varšava/Minsk 1. septembra (TASR) – Poľsko v piatok poprelo, že by jeden z jeho vojenských vrtuľníkov narušil vzdušný priestor Bieloruska. Podľa predstaviteľa poľskej armády nie je takéto bieloruské tvrdenie pravdivé, informuje TASR s odvolaním sa na správu agentúry AFP.Bieloruská pohraničná stráž predtým uviedla, že vzdušný priestor krajiny narušil poľský vojenský vrtuľník Mi-24, ktorý v malej výške prenikol 1200 metrov nad územie Bieloruska a následne sa vrátil do Poľska.povedal pre AFP hovorca operačného veliteľstva poľských ozbrojených síl Jacek Goryszewski.Bieloruské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že si predvolalo poľského charge d'affaires, ktorému tlmočili požiadavku, aby "Námestník poľského ministra zahraničných vecí Pawel Jabloňski podľa agentúry PAP uviedol, že Varšava bude bieloruské tvrdenia analyzovať. Upozornil zároveň, že k nim treba pristupovať opatrne, keďže bieloruské bezpečnostné a pohraničné zložky sú súčasťou vládneho režimu aIde o najnovší incident v čase napätia medzi oboma krajinami, ktoré už dlhšie rastie.Poľsko začiatkom augusta obvinilo Bielorusko z narušenia svojho vzdušného priestoru dvoma vrtuľníkmi. Varšava opakovane vystríha pred prítomnosťou žoldnierov ruskej Vagnerovej skupiny v Bielorusku. Znepokojená je aj migrantmi, ktorí sa odtiaľ snažia nelegálne dostať do Poľska.V súvislosti s touto situáciou poľská vláda oznámila, že na hranici s Bieloruskom umiestnia celkovo 10.000 príslušníkov armády a jednotiek územnej obrany. Budú tam pôsobiť spolu s pohraničnou strážou. Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak to označil za odstrašujúci prostriedok v čase "destabilizujúcich" krokov proruského suseda.