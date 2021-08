Poľsko posiela milión vakcín do Austrálie

Sydney 15. augusta (TASR) - Poľsko poslalo do Sydney milión vakcín proti ochoreniu Covid-19, informoval v sobotu austrálsky premiér Scott Morrison.



Podľa agentúry AP prvú zásielku vakcín od spoločnosti Pfizer prepravili z Varšavy do Spojených arabských emirátov (SAE), odkiaľ má doraziť do Sydney v priebehu sobotňajšej noci.



Austrália odkúpila vakcíny po niekoľkotýždňových rokovaniach medzi predsedom vlády Morrisonom a jeho poľským náprotivkom Mateuszom Morawieckim. Cenu Mirrison nezverejnil.



"Kľúčovým faktorom, ktorý nám umožnil získať vakcíny od našich poľských priateľov je skutočnosť, že máme rozsiahle ohniská nákazy v našom najväčšom meste," uviedol Morrison.



V Sydney je vyhlásený lockdown od 26. júna. Obyvatelia mesta vo veku 20-39 v najviac postihnutých lokalitách dostanú 530.000 dávok vakcín. Ide o vekovú skupinu, ktorá najviac prispieva k šíreniu vírusu, uviedol Morrison.



Zvyšné dávky budú distribuované do ďalších austrálskych štátov.



Austrália od vlaňajška pomocou mimoriadne prísnych opatrení a uzavretia hraníc pomerne úspešne zvládala boj proti pandémii, avšak situáciu zhoršilo momentálne šírenie nákazlivejšieho delta variantu koronavírusu. V 25-miliónovej krajine doposiaľ zaznamenali len približne 38.000 prípadov nákazy a viac ako 940 úmrtí. Austrália však v porovnaní s inými vyspelými krajinami výrazne zaostáva v očkovaní.