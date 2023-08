Poľsko posilní hranice kvôli narušeniu vzdušného priestoru

Varšava 4. augusta (TASR) - Poľsko vo štvrtok oznámilo, že posilní ochranu východnej hranice s Bieloruskom v dôsledku nedávneho narušenia poľského vzdušného priestoru bieloruskými vojenskými vrtuľníkmi. TASR správa prevzala z agentúry AFP.



Poľský šéf rezortu obrany Mariusz Balszczak spresnil, že na východnú hranicu boli vyslané viaceré vojenské vrtuľníky. Zdôraznil, že poľskí vojaci svoje zbrane použijú, ak to bude opodstatnené.



"Rusko a Bielorusko zvyšujú nátlak na (poľskej) hranici, pribúdajú provokácie a je potrebné si uvedomiť, že ich počet bude narastať," vyhlásil poľský premiér Mateusz Morawiecki. Na území Bieloruska sa podľa jeho informácií nachádza približne 4000 žoldnierov z ruskej Vagnerovej skupiny.



"Poľské hranice a hranice Litvy sú dnes hranicami slobodného sveta, ktorý krotí despotizmus z východu," poznamenal Morawiecki počas návštevy litovského prezidenta Gitanasa Nausédu v meste Suwalki na severovýchode Poľska.



Poľsko v utorok obvinilo Bielorusko z narušenia svojho vzdušného priestoru dvoma vrtuľníkmi. K incidentu údajne došlo južne od tzv. Suwalského koridoru – oblasti strategicky významnej pre NATO, Európsku úniu i Rusko a Bielorusko.



Poľská armáda najprv poprela, že by k narušeniu došlo, neskôr to však vo vyhlásení vydanom v ten istý deň potvrdila. Jej prvotná reakcia vyvolala kritiku zo strany opozície, ktorá vyzvala poľského ministra obrany na odstúpenie.



Bieloruskí predstavitelia na štvrtkovom stretnutí poľskému chargé d'affaires Martinovi Wojciechowskému predložili letové plány vrtuľníkov, aby dokázali, že nedošlo k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Zároveň vyzvali Varšavu, aby situáciu neeskalovala.