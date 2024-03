Poľsko posilní plot na svojich hraniciach s Bieloruskom

Varšava 7. marca (TASR) - Poľsko začne v nadchádzajúcich dňoch posilňovať zábrany na svojich hraniciach s Bieloruskom. Oznámil to vo štvrtok poľský minister vnútra Marcin Kierwiňski s tým, že o posilnení hraničného plota rozhodol jeho rezort aj premiér Donald Tusk, informuje TASR podľa správy agentúry PAP.



Kierwiňski už vo februári spoločne s Tuskom oznámili, že hraničný plot plánujú zmodernizovať. Minister vnútra teraz uviedol, že podrobný harmonogram jeho posilnenia bude ohlásený v nadchádzajúcich dňoch. "Navrhované riešenia budú konzultované s jednou z univerzít, ktorá sa zaoberá týmto typom záležitostí," priblížil.



Zároveň oznámil, že jeho námestník Maciej Duszczyk "začal pracovať na komplexnej migračnej stratégii, ktorá má zabezpečiť, aby to, čo sa stane na poľských hraniciach, bolo v čo najväčšom súlade s ľudskými právami". Poľsko pritom bude podľa slov ministra presadzovať na hraniciach politiku "nulového počtu úmrtí".



Súčasná vládna koalícia vedená Tuskom kritizovala zaobchádzanie s migrantmi na bieloruskej hranici v čase, keď bola v krajine pri moci strana Právo a spravodlivosť (PiS). Mimovládne organizácie vtedy informovali o viacerých prípadoch porušovania ľudských práv zo strany poľskej pohraničnej stráže.



Poľsko postavilo predvlani 5,5 metra vysoký plot na niektorých úsekoch svojej hranice s Bieloruskom, ktoré je blízkym spojencom Moskvy. Súviselo to s migračnou krízou v roku 2021, keď sa do Poľska snažili cez Bielorusko dostať tisíce ľudí. Varšava obvinila Minsk a ruské úrady z organizovania prechodov migrantov s cieľom destabilizovať Poľsko aj zvyšok Európskej únie. Napriek oploteniu však pokusy o nelegálne prekročenie hranice neustali.