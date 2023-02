Poľsko posilňuje hranice s Ruskom a Bieloruskom

Varšava 23. februára (TASR) — Poľsko v čase, keď si svet pripomína rok od vypuknutia vojny na Ukrajine, preventívne posilňuje ochranu svojich hraníc s Ruskom a Bieloruskom. Ako vo štvrtok oznámil na sociálnej sieti Twitter tamojší minister obrany Mariusz Blaszczak, prvá protitanková bariéra bola postavená na hraniciach s ruskou exklávou Kaliningrad.



"Je to súčasť našej obrannej a odstrašovacej stratégie," uviedol Blaszczak v tvíte. Zverejnil tiež fotografiu rozmiestnených kovových protitankových zábran, tzv. ježkov.



Ruská exkláva Kaliningrad leží pri Baltskom mori a nachádza sa medzi Poľskom a Litvou, ktoré sú členskými štátmi NATO a EÚ. Poľsko má s Kaliningradskou oblasťou spoločnú 200-kilometrovú hranicu, pripomína agentúra DPA.



Varšava plánuje postaviť protitankové bariéry aj pozdĺž svojich hraníc s Bieloruskom, ktoré merajú zhruba 418 kilometrov. Dôvodom je, že bieloruský líder Alexandr Lukašenko je spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina. Minsk navyše na začiatku vojny umožnil Rusku, aby aj z jeho územia spustilo inváziu na Ukrajinu. Kyjev v posledných mesiacoch vyjadril znepokojenie, že Bielorusko by sa mohlo zapojiť do vojny na strane Ruska.



Poľsko už vlani postavilo 5,5 metra vysoký plot na niektorých úsekoch hraníc s Bieloruskom. Toto opatrenie súviselo s migračnou krízou, keď sa do Poľska snažili cez Bielorusko dostať tisíce ľudí. Minsk čelil obvineniam, že sa týmto spôsobom pokúšal destabilizovať EÚ po tom, čo prijala voči Bielorusku sankcie po sporných prezidentských voľbách a následných zásahoch voči demonštrantom na protivládnych protestoch.