Poľsko posilňuje vzdelávanie farmárov v súvislosti so slintačkou

Varšava 7. apríla (TASR) - Výskyt vírusu krívačky a slintačky v Poľsku doposiaľ nepotvrdili, no tamojšie ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieku upozorňuje na vysoké riziko jeho zavlečenia. Rezort preto zvyšuje preventívne opatrenia a vzdelávacie programy pre farmárov. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa nedeľňajšej správy z webu ministerstva.



Pohyb zvierat do Poľska je povolený len cez desať hraničných priechodov a zakázaná je preprava živých prežúvavcov, prasiat ako i živočíšnych a ďalších vybraných produktov zo Slovenska, Maďarska a Rakúska.



Ministerstvo tiež posilňuje vzdelávacie kampane o identifikácií rizikových faktorov pre farmárov, chovateľov aj odbornú verejnosť z oblasti potravinárskeho priemyslu. Zároveň nariadilo prísnu izoláciu novo zakúpených zvierat, ktoré musia pochádzať z dôveryhodného zdroja a mať overený zdravotný stav. Pred zaradením do stáda musia byť sledované aspoň 14 dní.



Poľnohospodári majú podľa ministerstva dodržiavať hygienické opatrenia, dezinfikovať nástroje a evidovať pohyb osôb a vozidiel na farmách.



Poľsko zakázalo 21. marca zo Slovenska dovoz živých zvierat - párnokopytníkov a ich biologického materiálu, mäsových a mliečnych výrobkov, ako aj vedľajších živočíšnych produktov, hnoja, slamy, sena a iných. Reagovalo tým na potvrdenie výskytu slintačky a krívačky na slovenských farmách pri hraniciach s Maďarskom.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)