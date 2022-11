Poľsko poskytne 20 mil. dolárov na podporu vývozu ukrajinského obilia

Kyjev/Varšava/Berlín 26. novembra (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki v sobotu uviedol, že Poľsko poskytne Ukrajine sumu 20 miliónov dolárov na podporu vývozu ukrajinského obilia do Afriky. TASR informuje na základe správy agentúry PAP.



"Chceme podporovať vývoz obilia z Ukrajiny do Afriky a na Blízky východ," uviedol Morawiecki v Kyjeve na konferencii s názvom "Obilie z Ukrajiny - statočnosť kŕmi planétu".



Poľský premiér vo svojom prejave tiež obvinili Rusko z podnecovania globálnej potravinovej krízy. "Rusko to dnes chce urobiť s Afrikou a Blízkym východom... Vyhladovať svet a získať nad ním kontrolu," podotkol.



V sobotu si Ukrajina pripomína 90. výročie veľkého hladomoru z rokov 1932-33, vyvolaného sovietskym diktátorom Josifom Vissarionovičom Stalinom, počas ktorého zahynuli milióny Ukrajincov, pripomína PAP. Potravinová kríza sa vtedy odohrala počas mieru v jednej z najúrodnejších krajín Európy, zatiaľ čo Sovietsky zväz vyvážal obrovské množstvá obilnín. Na Ukrajine po konfiškácii obilnín štátom nasledovalo rozhodnutie odobrať všetky potraviny vyrobené v krajine.



Počas rokov hladomoru prišlo podľa odhadov o život do osem miliónov ľudí. Počas najhoršieho obdobia umieralo do 25.000 ľudí denne, píše PAP.



Pri príležitosti výročia hladomoru, ktorý Ukrajina považuje za cielenú genocídu, navštívilo Kyjev niekoľko predstaviteľov Európskej únie. Okrem poľského premiéra do ukrajinskej metropoly pricestoval aj predseda belgickej vlády Alexander De Croo a nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz.



Scholz vo videoposolstve oznámil pomoc v hodnote 15 miliónov eur na podporu vývozu ukrajinského obilia, ktorý bol prerušený v dôsledku vojny. Scholzov úrad podľa AFP v sobotu upravil predchádzajúce vyhlásenie, v ktorom odznelo, že poskytne pomoc vo výške desať miliónov eur. Nemecký Spolkový snem plánuje hladomor na Ukrajine rezolúciou uznať za genocídu.