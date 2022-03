Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Varšava 8. marca (TASR) - Poľsko poskytne Ukrajine potravinovú pomoc prostredníctvom charitatívnych organizácií a vládnych zdrojov. Pre agentúru PAP to v utorok povedal poľský minister poľnohospodárstva Henryk Kowalczyk po telefonickom rozhovore so svojím ukrajinským rezortným kolegom.Kowalczyk, ktorý je zároveň podpredsedom poľskej vlády, označil potravinovú situáciu na Ukrajine za. Vyjadril sa tak najmä v súvislosti s mestami a oblasťami, ktoré zažívajú bombardovanie a kde ruské sily ostreľujú aj konvoje s humanitárnou pomocou.povedal minister. Dodal, že pôjde o výrobky s dlhodobou zárukou, ako napríklad konzervy či cestoviny.Poznamenal tiež, že ruská invázia môže výrazne uškodiť aj miestnemu poľnohospodárstvu. V oblastiach, ktoré Rusko okupuje svojimi ozbrojenými zložkami, totiž podľa jeho slov strieľajú aj na poľnohospodárov, ktorí sa preto nemôžu dostať na svoje polia.Dodal, že ruskí vojaci zničili aj zásoby paliva do poľnohospodárskych strojov, čo má za následok, že vo veľkej časti Ukrajiny nebudú môcť zasiať plodiny. Zásoby potravín na Ukrajine sú preto podľa jeho slov aj do budúcnosti ohrozené.Kowalczyk tiež uviedol, že ukrajinského ministra poľnohospodárstva Romana Leščenka uistil, že všetci utečenci, ktorí prišli do Poľska,Od začiatku vojny ušlo z Ukrajiny do Poľska už prinajmenšom 1,2 milióna ľudí, informovala v utorok ráno poľská pohraničná stráž, ktorú citovala britská stanica BBC.