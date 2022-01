Poľsko pomohlo Ukrajine, poslalo pomoc na zvládnutie pandémie

Varšava 31. januára (TASR) - Ukrajina dostane od Poľska vyše 120 ton humanitárnej pomoci určenej na zvládnutie situácie súvisiacej s pandémiou koronavírusu. Oznámila to v pondelok ukrajinská štátna služba pre núdzové situácie, informovala agentúra PAP.



Konvoj 29 nákladných áut vyrazil z Poľska v pondelok ráno, aby na Ukrajinu doručil zdravotnícky materiál, rozkladacie postele, deky či posteľnú bielizeň, ktoré poľská vláda poslala Ukrajine na základe jej žiadosti.



Ukrajina okrem toho dostane od Poľska aj dva milióny ochranných rúšok.



Vo vyhlásení adresovanom ukrajinskej štátnej službe pre núdzové situácie Poľsko vyjadrilo nádej, že humanitárna dodávka pomôže ukrajinským občanom pri zvládnutí súčasnej krízovej situácie a boji proti pandémii koronavírusu.



Po tom, ako nákladné autá prekročili hraničný priechod Dorohusk - Jagodyn, ich začali na ceste do Kyjeva sprevádzať príslušníci ukrajinských záchranných zložiek, uviedla ukrajinská štátna služba pre núdzové situácie na sociálnej sieti Telegram.



Konvoj do Kyjeva zrejme dorazí v utorok 1. februára, píše PAP.



Na Ukrajine zaznamenali rekord v dennom počte nakazených 28. januára, keď v krajine pribudlo vyše 37.000 nových prípadov nákazy. Podľa odborníkov, ktorých oslovila agentúra UNIAN, môže Ukrajina zaevidovať rekordný denný počet nakazených zrejme opäť koncom tohto týždňa, pričom krajina môže vtedy zaevidovať okolo 50.000 novonakazených.