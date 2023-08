Poľsko pošle na hranicu s Bieloruskom ďalších 2000 vojakov

Varšava 9. augusta (TASR) - Poľsko pošle ďalších 2000 vojakov na hranicu s Bieloruskom, kde posilnia pohraničnú stráž. V stredu to pre tlačovú agentúru PAP uviedol námestník poľského ministra vnútra Maciej Wasik, informuje TASR.



Wasik dodal, že rozhodnutie poslať vojakov padlo počas diskusií na zasadnutí výboru Rady ministrov pre národnú bezpečnosť a obranu.



Vyslanie oznámili po množiacich sa prejavoch agresie voči poľským bezpečnostným silám, podnikaným z Bieloruska.



Silnejú tiež obavy, že bieloruské úrady sa znovu pokúsia pretlačiť migrantov cez hranicu, ako to urobili počas migračnej krízy v roku 2021, keď sa násilím snažili do Poľska dostať stovky ľudí.



Teraz sa na poľsko-bieloruskej hranici nachádza približne 2000 vojakov, ktorí pomáhajú stovkám policajtov a príslušníkov Pohraničnej stráže.



Veliteľ poľskej Pohraničnej stráže pôvodne žiadal ďalších 1000 vojakov, ale minister obrany Mariusz Blasczak a bezpečnostný výbor sa rozhodli tento počet zdvojnásobiť, priblížil Wasik.



Podľa námestníka ministra vojaci dorazia na hranicu do dvoch týždňov, aby pomohli Pohraničnej stráži v Podleskom a Lubelskom vojvodstve.



Podľa Wasika tlak v poľsko-bieloruskej pohraničnej oblasti narastá, ale nie je porovnateľný s tlakom spred dvoch rokov. Poznamenal, že všetky pokusy o ilegálne prekročenie hranice sú organizované a pripravované bieloruskými službami. Táto činnosť má destabilizovať región.



"Keby bola na druhej strane skutočná pohraničná stráž, a nie prevádzačská služba, tieto pokusy o prekročenie (hranice) by vôbec neexistovali," dodal Wasik.



Poľsko nedávno varovalo, že hrozia provokácie zo strany Bieloruska a riziko predstavuje aj ruská žoldnierska spoločnosť Vagnerova skupina, ktorá sa v súčasnosti v Bielorusku nachádza, píše agentúra AFP.



Podľa poľskej Pohraničnej stráže sa do Poľska z Bieloruska pokúsilo zatiaľ tento rok dostať 19.000 migrantov, pričom za celý rok 2022 to bolo 16.000 migrantov.



Len minulý mesiac sa snažilo prekonať túto hranicu vyše 4000 migrantov.