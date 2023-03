Poľsko pošle tento týždeň na Ukrajinu zvyšné tanky Leopard 2

Varšava 7. marca (TASR) - Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak v utorok potvrdil, že na Ukrajinu budú v nasledujúcich dňoch poslané zvyšné tanky Leopard 2A4. TASR o tom informuje podľa správy televízie Sky News a agentúry AFP.



Pôjde o zvyšných desať tankov Leopard 2 zo 14, ktoré Poľsko prisľúbilo Kyjevu. "Štyri sú už na Ukrajine a ďalších desať pôjde na Ukrajinu tento týždeň," uviedol Blaszczak pred odletom do Štokholmu na stretnutie ministrov obrany EÚ.



"Máme naplánované aj rokovania s Borisom Pistoriusom, nemeckým ministrom obrany. Hlavnou témou rokovaní bude nízka dostupnosť náhradných dielov do tankov Leopard," cituje Blaszczaka agentúra Reuters.



Dodal, že tento problém dokáže primárne vyriešiť nemecký zbrojársky priemysel, no Poľsko je podľa neho tiež pripravené tieto súčiastky vyrábať.



"Sme pripravení zriadiť v Poľsku servisné stredisko, ktoré sa bude zaoberať opravou a servisom tankov Leopard dodaných na Ukrajinu," povedal Blaszczak.



Poľsko v januári prisľúbil Ukrajine okrem tankov Leopard 2 nemeckej výroby aj 60 sovietskych tankov T-72. Západní spojencovi sa celkovo zaviazali, že Ukrajine pošlú až 300 rôznych typov tankov.



Kyjev žiadal svojich spojencov o dodanie bojových tankov celé mesiace. V súčasnosti sa usiluje o to, aby západné krajiny dodali Ukrajine aj stíhačky F-16.