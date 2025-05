Prezidentské voľby v Poľsku: Zverejnili posledné prieskumy

Varšava 30. mája (TASR) - Posledné prieskumy verejnej mienky pred druhým kolom prezidentských volieb v Poľsku ukazujú, že medzi kandidátmi Karolom Nawrockim podporovaným stranou PiS a Rafalom Trzaskowským z vládnej Občianskej koalície nie je jasný favorit. Dve merania zverejnené v závere týždňa prinášajú odlišné výsledky, zatiaľ čo jeden prieskum pripisuje mierny náskok Nawrockému, druhý uvádza vedenie Trzaskowského. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP a denníka Wirtualna Polska.



Podľa prieskumu Ogolnopolskiej Grupy Badawczej (OGB) pre portál Wirtualna Polska by vyhral Nawrocki s podporu 50,6 percenta rozhodnutých voličov, kým Trzaskowski by získal 49,4 percenta. Rozdiel 1,2 percentuálneho bodu predstavuje pri volebnej účasti z roku 2020 približne 260.000 hlasov. Prieskum sa uskutočnil 28. a 29. mája na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov metódou CATI.



Naopak, podľa prieskumu IBRiS pre televíziu Polsat News má mierne navrch Trzaskowski, ktorého by podporilo 49,1 percenta voličov, kým Nawrockého 48,1 percenta. Nerozhodnutých zostáva 2,8 percenta respondentov. Očakávaná volebná účasť by mala dosiahnuť 77,7 percenta. Prieskum prebiehal v dňoch 27. až 29. mája na rovnako veľkej vzorke respondentov.



Obe merania zároveň poukazujú na rozdiely v podpore podľa pohlavia a veku. Trzaskowského preferuje väčšina žien a starších voličov, zatiaľ čo medzi mužmi a mladšími voličmi vedie Nawrocki. Výsledky tak signalizujú, že rozhodnutie volieb môže závisieť od účasti konkrétnych demografických skupín.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)