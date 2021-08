Poľsko postaví na hraniciach s Bieloruskom plot

Varšava 23. augusta (TASR) - Poľsko postaví na svojich hraniciach s Bieloruskom plot s cieľom zastaviť bezprecedentný nápor migrantov. V pondelok to oznámil poľský minister obrany Mariusz Blaszczak, informovala agentúra PAP.



"Na hraniciach s Bieloruskom postavíme nový pevný 2,5 metra vysoký plot," napísal Blaszczak v príspevku na sociálnej sieti Twitter.



Podľa šéfa poľského rezortu obrany bude do stráženia hraníc čoskoro zapojený aj väčší počet príslušníkov armády. Už v piatok Blaszczak uviedol, že na poľsko-bieloruských hraniciach hliadkuje po boku pohraničníkov približne 900 poľských vojakov.



Poľsko-bieloruské hranice podobne ako hranice Litvy či Lotyšska s Bieloruskom čelia v poslednej dobe bezprecedentnému náporu migrantov prevažne z oblasti Blízkeho východu. Premiéri Litvy, Lotyšska a Estónska v pondelok vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom obvinili Lukašenkov režim z toho, že "plánuje a systematicky organizuje" prílev migrantov na ich územie. Zároveň vyzvali na nové reštriktívne opatrenia zo strany Európskej únie, ktoré zabránia ďalšej ilegálnej migrácií z bieloruského územia, informovala agentúra AFP.



Okrem Poľska na svojich hraniciach s Bieloruskom stavia plot aj Litva. Agentúra Reuters informovala, že litovská premiérka Ingrida Šimonyté v pondelok oznámila, že Litva svoj 508 kilometrov dlhý plot plánuje úplne dokončiť do septembra budúceho roka.



Koncom mája bieloruský prezident Alexandr Lukašenko oznámil, že jeho krajina v reakcii na tvrdšie západné sankcie už nebude brániť migrantom postupovať ďalej do EÚ. Odvtedy krajiny so spoločnými hranicami s Bieloruskom, najmä Litva, zaznamenávajú dramatický nárast počtu migrantov. Aj na Poľsko sa v poslednom čase zvýšil tlak, pričom tamojšia vláda uplatňuje voči utečencom reštriktívnu politiku.