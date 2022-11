Poľsko postaví plot na hranici s ruskou Kaliningradskou oblasťou

Varšava 31. novembra (TASR) - Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak v stredu oznámil, že nariadil výstavbu dočasnej bariéry popri hranici s ruskou Kaliningradskou oblasťou. TASR prevzala správu z tlačovej agentúra AP.



Tento krok súvisí s hustejším leteckým spojením z Blízkeho východu a severnej Afriky do Kaliningradu. Varšava podozrieva Rusko, že plánuje podporovať ilegálnu emigráciu ázijských a afrických utečencov do Poľska.



Minister obrany Blaszczak povedal, že 210-kilometrová hranica s ruskou enklávou musí byť dobre zaistená, aby sa Poľsko mohlo cítiť bezpečne. "Preto sa dnes (v stredu) začnú práce ženistov poľskej armády na výstavbe dočasného plota na hranici s Kaliningradskou oblasťou," informoval.



Plot bude pozostávať z troch radov žiletkového drôtu, aký používa armáda po celom svete. Pôjde o rovnakú konštrukciu aká už stojí na poľsko-bieloruskej hranici, dva a pol metra vysokú a tri metre širokú. "Na poľskej strane bude aj plot na ochranu zvierat," povedal Blaszczak.



Vlani sa stala dejiskom veľkej migračnej krízy poľská hranica s Bieloruskom, vtedy cez ňu prenikali do EÚ obrovské počty migrantov. Poľsko preto postavilo na hranici s Bieloruskom oceľovú stenu, ktorá bola dokončená v júni.



Lídri Poľska a ďalších členských štátov Európskej únie obvinili bieloruskú vládu, ktorá je spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina, že zámerne organizovala vlny migrantov, aby vytvorila chaos a rozpory v rámci EÚ.