Poľsko potvrdilo, že v Iráne zadržali poľského vedca

Varšava/Teherán 7. júla (TASR) - Poľsko vo štvrtok potvrdilo, že v Iráne zadržali poľského vedca a zároveň uviedlo, že pracuje na jeho návrate domov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Iránska štátne televízia v stredu informovala, že Revolučné gardy zadržali niekoľko cudzincov pre obvinenia zo špionáže. Jedného z nich identifikovala ako poľského vedca Macieja Walczaka.



Poľské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok potvrdilo, že "uznávaného vedca" zadržali, pričom neposkytlo bližšie informácie o jeho identite.



"Konzulárna služba je od samého začiatku v neustálom kontakte s našim občanom a jeho rodinou. Zadržaný má garantovanú právnu pomoc. Prijímame konzulárne a diplomatické kroky, aby sme umožnili nášmu občanovi vrátiť sa do Poľska hneď, ako to len bude možné. Naše ďalšie kroky koordinujeme aj so spojeneckými krajinami," uviedol poľský rezort diplomacie vo vyhlásení na svojej oficiálnej webovej stránke.



Televízna reportáž obsahovala zábery údajne Walczaka a jeho troch kolegov ako zbierajú vzorky pôdy počas vedeckého výmenného pobytu v Iráne. V reportáži sa tiež uvádzalo, že ich zbierali v čase, keď iránska armáda v Kermánskej provincii na juhu Iránu testovala rakety.



Iránska televízia identifikovala ďalšieho zadržaného ako Gilesa Whittakera, druhého najvyššie postaveného diplomata britskej misie v Iráne. Británia však správy televízie označila za falošné.



Treťou zadržanou osobou mal byť manžel rakúskej kultúrnej atašé v Iráne. Rakúsko však rovnako ako Británia poprelo zadržanie príbuzného niektorého z jeho diplomatov. "Všetci naši zamestnanci a ich rodinní príslušníci v Teheráne sú v poriadku. Nikoho nezadržali, ani neuväznili," uviedol hovorca rakúskeho ministerstva zahraničných vecí.



Elitné iránske Revolučné gardy zadržali v posledných rokoch desiatky ľudí s dvojakým občianstvom i cudzincov zväčša pre obvinenia spojené so špionážou alebo ohrozovaním bezpečnosti Iránu.



Ľudskoprávne organizácie Irán obviňujú z toho, že sa snaží prostredníctvom takéhoto zatýkania - aj pomocou vymyslených obvinení - získavať od iných krajín ústupky. Teherán pritom popiera, že by ľudí zatýkal z politických dôvodov.