Poľsko povolí novinárom vstup do pohraničných oblastí s Bieloruskom

Varšava 22. novembra (TASR) - Poľsko umožní obmedzenému počtu novinárov vstup do oblastí hraničiacich s Bieloruskom, v ktorých aktuálne platí výnimočný stav. Informovala o tom agentúra PAP odvolávajúc sa na pondelňajšie vyjadrenie hovorkyne poľskej pohraničnej stráže Anny Michalskej.



Hovorkyňa uviedla, že pohraničná stráž začne čoskoro novinárom vydávať povolenia na vstup do týchto oblastí, do ktorých nesmeli vkročiť odvtedy, ako tam bol 2. septembra vyhlásený výnimočný stav.



"Musíme ešte prebrať, ako to bude fungovať, ale s určitosťou už vieme, že nepôjde o veľké skupiny novinárov," uviedla Michalská a odhadla, že úrady by mohli vydať približne 20-30 takýchto povolení.



Michalská priblížila, že momentálne sú v Podleskom vojvodstve pri hraniciach s Bieloruskom, pred vyhradenou zónou, predstavitelia približne 170 médií. Hovorkyňa tiež uviedla, že sa plánujú charterové lety do Iraku pre migrantov, ktorí nie sú oprávnení zostať v Poľsku.



"Pravdaže, sú tu isté postupy, iracká strana musí súhlasiť s prijatím týchto ľudí, musia sa vybaviť všetky formality, a najskôr musí byť potvrdená totožnosť týchto ľudí a overené, že sú to irackí občania," dodala.



Migranti do Poľska, rovnako aj do Litvy a Lotyšska, začali prichádzať po tom, ako bieloruský líder Alexandr Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk im už nebude brániť v ceste do EÚ cez svoje územie, čím reagoval na sprísnené sankcie Západu.



EÚ tvrdí, že Lukašenkov režim odvtedy migrantov na hranice zmienených krajín vysiela zámerne, aby tak spôsobil chaos a spory v Únii. Lukašenko to popiera. Ľudia z Iraku, Sýrie či Afganistanu prichádzajú do Bieloruska na turistické víza.



Varšava na prílev migrantov zareagovala vyslaním tisícov vojakov do pohraničnej oblasti, zavedením výnimočného stavu, ako aj rýchlym stavaním plotu z ostnatého drôtu. Avizovala tiež, že v decembri chce začať na hraniciach stavať múr, pričom jeho stavbu stavbu by rada dokončila v prvej polovici budúceho roku.