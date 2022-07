Poľsko požaduje od EÚ ďalšie prísnejšie sankcie voči Rusku

Varšava 19. júla (TASR) - Poľsko požiadalo Európsku úniu, aby v súvislosti s vojnou na Ukrajine uvalila na Rusko prísnejšie sankcie, ktoré by sa vzťahovali na plyn, ropu, banky, služby, informačné technológie a pozemnú i námornú dopravu. TASR správu prevzala od agentúry PAP, ktorá o tom informovala v pondelok.



Poľský veľvyslanec pri EÚ Andrzej Sados predniesol požiadavky na piatkovom stretnutí veľvyslancov krajín EÚ, ktoré bolo zamerané na diskusiu o najnovších sankčných návrhoch Európskej komisie (EK).



Nový sankčný balík okrem iného zakazuje dovoz ruského zlata a obmedzuje vývoz produktov pokročilých technológií do Ruska. Sados spochybnil zákaz dovozu zlata za to, že sa nevzťahoval na zlaté šperky. Vyzval tiež na embargo na ruský skvapalnený zemný plyn a produkty ľahko dostupné aj inde, ako sú oceľové polotovary, bitúmenové zmesi a nábytok, píše PAP.



Poľský veľvyslanec pri EÚ tiež navrhol sankcie voči ruským vojenským spoločnostiam a propagandistickým agentúram a prísnejšie obmedzenia pre ruský energetický sektor, najmä ropovody a plynovody.



Poľsko chce tiež prísnejšie finančné sankcie voči Moskve, predovšetkým vylúčenie ďalších ruských bánk z globálneho medzibankového platobného systému SWIFT.