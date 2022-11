Poľsko požiada Maďarsko o urýchlenú ratifikáciu vstupu Švédska do NATO

Helsinki/Varšava 20. novembra (TASR) - Poľsko spolu so Slovenskom a Českou republikou požiadajú Maďarsko, aby urýchlene ratifikovalo prístupové protokoly Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie. V nedeľu to uviedol poľský premiér Mateusz Morawiecki po stretnutí s fínskou premiérkou Sannou Marinovou v Helsinkách. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



"O pár dní sa v rámci formátu Vyšehradskej štvorky (V4) stretávam s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Som si istý, že spolu s našimi priateľmi zo Slovenska a Českej republiky Viktora Orbána požiadame o urýchlenú ratifikáciu vstupu Švédska a Fínska (do NATO), pretože je to rozhodujúce pre východné krídlo nášho regiónu," povedal Morawiecki.



Fínsko a Švédsko v polovici mája oficiálne požiadali o vstup do NATO pre obavy spojené s ruskou inváziou na Ukrajinu. Po desaťročiach sa odchýlili od politiky neutrality. Ich začlenenie do NATO doposiaľ ratifikovalo 28 z 30 členských štátov. Stále tak neurobilo Maďarsko a Turecko.