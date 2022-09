Poľsko požiada Rusko, aby vrátilo obrazy ulúpené počas vojny

Varšava 14. septembra (TASR) - Poľsko oficiálne požiada Rusko o vrátenie siedmich obrazov, ktoré ulúpila sovietska Červená armáda počas druhej svetovej vojny. Obrazy v súčasnosti vystavujú v moskovskom Puškinovom múzeu. V stredu to oznámil poľský minister kultúry, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra AP.



Minister Piotr Gliňski povedal, približne 20 predchádzajúcich žiadostí, aby Moskva vrátila predmety ukradnuté počas druhej svetovej vojny, zostalo úplne bez reakcie. Ide napríklad o archív nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz, maľby starých majstrov ako Dürer, Holbein či Cranach alebo rukopisy poľských spisovateľov.



"(Ruská) Vláda do dnešného dňa neposúdila žiadnu zo žiadostí," povedal na tlačovej konferencii Gliňski. Rusko podľa jeho slov patrí k malému počtu krajín, ktoré Poľsku v tejto veci ani len neodpovedali.



Poľsko má historicky napäté vzťahy s Ruskom, ktoré sa ešte viac zhoršili po invázii na Ukrajinu. Varšava je významným spojencom Kyjeva a presadzuje čo najprísnejšie sankcie voči Moskve.



V najnovšej žiadosti ide o sedem malieb talianskych umelcov, ktoré vystavujú v Štátnom múzeu výtvarných umení Alexandra Sergejeviča Puškina v Moskve. Medzi obrazy zo 14. až 18. storočia patria "Dvaja svätci" Spinella Aretina a "Klaňanie sa dieťaťu" Lorenza di Crediho.



Minister Gliňski nedokázal odhadnúť, koľko poľských umeleckých diel zničili alebo ulúpili nacisti či sovietski vojaci. Podľa odhadov však poľské múzeá prišli približne o 50 percent svojich zbierok.



"Stopy státisícov predmetov vedú do Ruskej federácie a do bývalých sovietskych republík," informoval Gliňski. Dodal, že Poľsko "nikdy neprestane pátrať po... kultúrnych artefaktoch, ktoré boli ulúpené počas vojny".