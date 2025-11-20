< sekcia Zahraničie
Poľsko požiadalo Bielorusko o vydanie podozrivých z útoku na železnicu
Wewior uviedol, že bieloruský chargé d’affaires bol v stredu predvolaný na ministerstvo, kde mu bola nóta doručená.
Autor TASR
Varšava 20. novembra (TASR) - Poľsko odovzdalo Bielorusku diplomatickú nótu so žiadosťou o vydanie dvoch občanov Ukrajiny podozrivých z účasti na sabotážnych akciách na poľskom území, ktoré boli údajne vykonané na príkaz ruských spravodajských služieb. Uviedol to hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí Maciej Wewior, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Wewior uviedol, že bieloruský chargé d’affaires bol v stredu predvolaný na ministerstvo, kde mu bola nóta doručená. Podľa poľskej diplomacie sa žiadosť týka vydania osôb podozrivých z odpálenia výbušnín a poškodenia železničnej trate.
Hovorca zároveň oznámil, že do polnoci 23. decembra musí byť uzavretý ruský konzulát v Gdansku, pričom jeho pracovníci majú opustiť Poľsko. Rozhodnutie o zrušení posledného ruského konzulátu v krajine prijal minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski.
Podľa prieskumu agentúry Ariadna pre portál Wirtualna Polska si 68 percent Poliakov myslí, že Rusko v budúcnosti uskutoční ďalšie akty diverzie v Poľsku. Viac než polovica opýtaných zároveň tvrdí, že Poľsko nie je dostatočne pripravené na hybridné hrozby a diverzné akcie zo strany cudzích štátov.
K dvom aktom diverzie na trati došlo medzi 15. a 17. novembrom. V obci Mika v Mazovskom vojvodstve výbuch nálože zničil železničnú koľaj. Pri druhom incidente musel vlak s 475 cestujúcimi pre poškodenú koľaj náhle zabrzdiť.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
