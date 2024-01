Poľsko žiada Nemecko, aby uvažovalo o odškodnení za 2. svetovú vojnu

Berlín 30. januára (TASR) - Poľský minister zahraničných vecí Radek Sikorski v utorok uviedol, že by bol rád, keby sa nemeckí predstavitelia "tvorivým" spôsobom zamysleli nad kompenzáciou obrovských strát, ktoré Poľsko utrpelo od nacistického Nemecka počas druhej svetovej vojny. TASR prevzala správu z agentúry AP.



Požiadavka ministra novej poľskej proeurópskej vlády bola výrazne zmiernená v porovnaní s predchádzajúcim poľským kabinetom, ktorý od Berlína žiadal reparácie 1,3 bilióna eur za druhú svetovú vojnu. Nemecko požiadavky Poľska viackrát odmietlo. Tvrdí, že táto záležitosť je dávno uzavretá a nemecká vláda nebude o tejto veci rokovať.



Sikorski pricestoval do Berlína rokovať so šéfkou nemeckej diplomacie Annalenou Baerbockovou o zlepšení vzťahov, ktoré boli za predchádzajúcej poľskej vlády napäté.



"Taktiež požiadam ministerku, aby nemecká vláda tvorivým spôsobom uvažovala o nájdení formy kompenzácie vojnových strát alebo o odškodnení," povedal Sikorski. Ďalšie podrobnosti neuviedol.



Baerbocková uviedla, že "vyrovnanie sa s utrpením miliónov (ľudí), ktoré Nemecko spôsobilo Poľsku, zostáva úlohou naveky". Výzvu na reparácie nekomentovala.



Poľsko stratilo počas nacistickej okupácie medzi rokmi 1939 a 1945 približne šesť miliónov svojich občanov, z toho polovicu Židov. Utrpelo tiež obrovské škody na svojom priemysle, infraštruktúre a kultúrnom dedičstve.