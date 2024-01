Poľsko požiadalo o vstup do Európskej prokuratúry

Varšava 5. januára (TASR) - Poľský minister spravodlivosti Adam Bodnar podpísal a odoslal v piatok dokumenty, ktoré Poľsku umožnia vstúpiť do Európskej prokuratúry (EPPO). TASR o tom informuje podľa správy agentúra PAP.



Bodnar na tlačovej konferencii oznámil, že zaslal potrebné dokumenty predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej a belgickému premiérovi Alexanderovi de Croovi, ktorý stojí na čele súčasného belgického predsedníctva v Rade EÚ.



Šéf poľského rezortu spravodlivosti neočakáva voči tomuto kroku Poľska nijaké námietky zo strany Európskej komisie, ktorá má na prijatie poľských dokumentov štyri týždne.



Bodnar uviedol, že snaha Poľska a vstup do EPPO je výsledkom mechanizmov na posilnenie spolupráce s Európskou úniou. Nie je preto potrebné prijímať nijaké legislatívne opatrenia, len rozhodnutie vlády.



Minister poslal poľskému premiérovi Donaldovi Tuskovi požiadavku na vstup Poľska do EPPO v polovici decembra, hneď po vymenovaní novej poľskej vlády. Týmto krokom Bodnar zvrátil pozíciu predchádzajúcej vlády strany Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá bola v konflikte s Bruselom pre viacero záležitostí.



"Rozhodnutie Poľska vo veci Európskej prokuratúry je signálom, že chceme, aby boli záležitosti právneho štátu prioritou," reagoval na piatkové udalosti poľský minister pre európske záležitosti Adam Szlapka.



Spory Poľska a Bruselu sa týkali kontroverzných reforiem súdnictva presadzovaných vládou PiS. Jedným z hlavným problémom bol práve právny štát, pripomína PAP.



Európska prokuratúra je nezávislý úrad pre záležitosti týkajúce sa finančných záujmov EÚ. Z 27 členských krajín EÚ je súčasťou EPPO zatiaľ 22 z nich vrátane Slovenska.